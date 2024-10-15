На Урале двое детей ушли на дно болота

Два девятилетних ребенка провалились под лед на болоте и погибли, ЧП произошло в поселке Новоасбест Свердловской области. Утонули мальчик и девочка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Днем в понедельник трое детей — мальчик и девочка девяти лет и их 13-летний товарищ — пошли погулять в район Пушкинского болота в 100 метрах от улицы Цыганково. На поверхности болота была наледь, по которой младшие дети решили пройти. Старший мальчик остался на берегу.

Ледяная корка сломалась, и дети пошли ко дну. Приятель пытался их спасти, но не смог и побежал за помощью. Спасатели обнаружили детей уже погибшими, прокуратура проводит проверку по факту гибели несовершеннолетних.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала, как в детстве провалилась под лед и едва не утонула. Девочку спасла подруга, которая вытащила ее из воды.