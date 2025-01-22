В руках российского курсанта взорвалась американская мина

Baza: на выставке во Владивостоке в руках у курсанта взорвалась мина

Мина американского производства взорвалась в руках у курсанта, посетившего выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Выставка проходит проходящая на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове. Днем 21 января курсант 2-го курса заинтересовался американской миной, лежащей на столе среди экспонатов.

Юноша взял мину в руку, и в этот момент раздался взрыв. По предварительным данным, курсант получил минно-взрывные травмы и множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи. Как уточнил источник РЕН ТВ, раны оказались несерьезными, лечение молодой человек пройдет на дому.

На место происшествия прибыли полицейские, идет проверка.

Ранее в Подмосковье школьник остался без пальцев из-за петарды. Мальчик возвращался домой после вечерней тренировки в школе олимпийского резерва вместе со своими сверстниками. В какой-то момент они решили запустить петарды, которые были у них с собой, одна из них взорвалась в руке пострадавшего сразу же после поджигания.