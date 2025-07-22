В РСТ сообщили о состоянии россиян, попавших в крупное ДТП в Турции

Туристы, попавшие в ДТП по пути из аэропорта Анталии в город Сиде, не получили серьезных травм. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Там уточнили, что один из отдыхающих попросил медицинской помощи, его отправили в больницу на обследование, а остальные 32 отправились дальше по своим отелям.

Все туристы были застрахованы, с ними на связи представители туроператора. Причины аварии установят турецкие правоохранительные органы.

Telegram-канал Shot сообщал, что в городе Серик автобус заехал на мост, его неожиданно занесло, и водитель, чтобы не упасть в обрыв, направил машину в дорожные ограждения посреди проезжей части. Он тоже остался в живых.