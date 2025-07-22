Автобус с россиянами угодил в ДТП в Турции

Shot: автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Туристический автобус, в салоне которого находились путешественники из России, попал в дорожную аварию в Турции. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительной информации, на борту автобуса было 33 туриста — все граждане России. Люди ехали на экскурсию. Когда транспортное средство проезжало по территории города Серик, по неизвестным пока причинам, произошло ДТП.

«Автобус начало заносить, когда он заехал на мост. В итоге, водитель, чтобы не рухнуть вниз, влетел в дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы», — уточнил источник Shot.

Никто из пассажиров не пострадал, а вот автобус получил серьезные повреждения. С водителем тоже все в порядке. Сейчас все обстоятельства случившегося уточняются.