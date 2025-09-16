В РСТ опровергли новости о массовом нашествии акул в Хургаде

В Египте якобы закрыли пляжи из-за акул вблизи Хургады и Макади. Однако в РСТ сообщили 360.ru, что эта информация не соответствует действительности.

«Сегодня утром в СМИ появилась информация якобы о „массовом нашествии“ акул в Хургаде. Сообщения о массовости не нашли свое подтверждение, ситуация под контролем», — уточнили в Российском союзе туриндустрии.

На прошлой неделе пляжи в Хургаде закрывали на три дня из-за возможной угрозы акул. Сейчас доступ к воде открыт уже два дня.

«Также сообщается, что купание с понтона в открытом море ограничено последние четыре дня, однако прибрежные зоны свободны для посещения туристами. Нападений акул на людей не зафиксировано. Необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации», — добавили в РСТ.

О нашествии акул в Египте сообщил Telegram-канал Shot. Якобы несколько пляжей закрылись из-за хищников, подплывших близко к берегу, а собирающихся в путешествие туристов предупреждают об опасности.

«Я спросил своих друзей там, они сказали, что там нет акул и ситуация очень спокойная. Но что интересно, нет никакой информации об этом ни в египетских, ни даже в иностранных газетах, только в российских газетах в Telegram», — рассказал 360.ru один из читателей.

Он добавил, что новость кажется ему неправдоподобной. Однако другая отдыхающая сообщила 360.ru, что видела на пляже красный флаг.

«Сначала думали, что из-за ветра, но потом ветер стих, а красный флаг не убирали. А потом сама увидела в чатах видео, что якобы акула у соседнего отеля. Выяснять сами не стали, правда это или нет, потому что красный флаг висел до конца нашего отдыха, и мы даже не пытались туда ходить», — добавила она.

