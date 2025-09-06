Акула насмерть загрызла серфера прямо у пляжа в Австралии

Акула напала на 57-летнего серфера Меркьюри Псиллакиса в 100 метрах от берега в Сиднее. Об этом сообщило The Mirror .

Инцидент произошел на пляже Ди Уай. Мужчина пробыл в воде около получаса, когда на него набросилась акула. Другие серферы помогли вытащить его на берег.

По данным полиции Нового Южного Уэльса, серфера доставили на пляж, однако он скончался на месте от полученных травм. Спасатели сообщили, что у мужчины были серьезные повреждения, в том числе потеря конечностей.

Недавно агрессивная акула напугала рыбаков у острова Русский во Владивостоке: хищница прокусила борт их резиновой лодки, и мужчинам пришлось добираться до берега, постоянно подкачивая баллон, чтобы судно не затонуло.