Петербуржцу откусили палец в уличной драке

Пострадавший в драке с неизвестными житель Санкт-Петербурга недосчитался фаланги пальца, которую откусил один из злоумышленников. Как сообщила «Фонтанка» , незнакомцы напали на мужчину около на Комендантском проспекте в Приморском районе города.

Полицию вызвала сестра пострадавшего, заявив, что на ее брата набросились злоумышленники. По данным редакции, мужчину доставили в больницу.

Врачи в ходе осмотра диагностировали у него перелом костей черепа, ушибы головы и частичную ампутацию фаланги пальца на правой руке.

Дать комментарий о происшествии журналистам мужчина не захотел. Но полиция оперативно нашла нападавших. Ими оказались приехавший в Санкт-Петербург 24-летний уроженец Владивостока и его приятель. Против них завели дела о мелком хулиганстве.

В минувший четверг, 4 июля, жительница Санкт-Петербурга лишилась мизинца в спортивном клубе из-за конфликта с другой посетительницей учреждения. По словам пострадавшей, спортсменке не понравилось, что к ней повернулись спиной. Она полезла в драку, во время которой откусила оппонентке мизинец.