В ростовском цирке тигр прыгнул из манежа на зрителей

В ростовском цирке-шапито во время представления тигр выпрыгнул из манежа прямо в сторону зрителей. Об этом сообщили очевидцы, которые также прислали видео произошедшего, сообщило издание 161.RU .

На арене в момент выступления находились три тигра и два дрессировщика. Манеж отделен от зала защитной сеткой, однако в какой-то момент конструкция с ней рухнула. Животные испугались и начали метаться, после чего один из тигров перепрыгнул ограждение и направился в зрительские ряды.

Зрителей вывели из зала. Что произошло с животным после случившегося, пока не известно.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту произошедшего. В ведомстве заявили, что оценят соблюдение требований законодательства при проведении выступлений с дикими животными.

Седьмого февраля на арене Нижегородского цирка 7 февраля произошел несчастный случай. Акробат упал с лошади и сломал ногу.