В ростовском селе Кулешовка загорелся сухостой на большой площади
На окраине ростовского села Кулешовка в Азовском районе сотрудники МЧС локализовали ландшафтный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ростовской области.
«Около полудня загорелся сухостой на северной окраине села Кулешовка. Работу огнеборцев осложняет сильный ветер. От огня пострадала баня на улице Береговой», — уточнили в региональном ведомстве.
Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома. Огонь локализовали на площади 1500 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 40 человек и 15 единиц техники.
