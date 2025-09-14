В ростовском селе Кулешовка загорелся сухостой на большой площади

На окраине ростовского села Кулешовка в Азовском районе сотрудники МЧС локализовали ландшафтный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ростовской области.

«Около полудня загорелся сухостой на северной окраине села Кулешовка. Работу огнеборцев осложняет сильный ветер. От огня пострадала баня на улице Береговой», — уточнили в региональном ведомстве.

Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома. Огонь локализовали на площади 1500 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 40 человек и 15 единиц техники.

