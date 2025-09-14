В Химках на строящейся парковке загорелся битум

В Химках разгорелся пожар. Очевидцы сообщили 360.ru, что горит парковка в районе Путилкова.

«Опять что-то мощно загорелось! Где-то в районе новых Химок и Путилкова», — рассказали очевидцы.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место возгорания приехали три пожарные машины. В небо поднимается черный столб дыма.

В МЧС по Москве сообщили, что подробной информации по пожару пока нет. Предварительно, на строящейся парковке загорелся битум.

