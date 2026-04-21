В Ростовской области задерживаются 15 поездов из-за повреждения контактной сети

В Ростовской области приостановили движение на станции Персиановка из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

«В результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд», – уточнил перевозчик.

Движение на станции приостановили, 15 пассажирских поездов задержаны на время до трех часов. В их числе поезда №50 Санкт-Петербург – Кисловодск, №143 Кисловодск – Москва, №125 Новороссийск – Москва и №339 Новороссийск – Нижний Новгород.

В СКЖД также отметили, что пассажиров поездов, которые задерживаются в пути следование более четырех часов, обеспечат питанием и бутилированной водой. При этом курсирование пригородных поездов не отменили.

Ранее АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» сообщила об изменении расписания движения пригородных поездов Ленинградского направления с 27 апреля по 4 мая.