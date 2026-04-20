Расписание поездок на станции Зеленоград-Крюково изменится с 27 апреля

С 27 апреля по 4 мая 2026 года на станции Зеленоград-Крюково будут проводиться ремонтные работы по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги. В связи с этим изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления.

Часть поездов на участке Москва — Тверь — Москва будет отменена на всем маршруте следования. Некоторые поезда будут следовать укороченным маршрутом, а другие — отправляться по измененному расписанию.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно узнать на информационных стендах станций АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Кроме того, найти расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».