В Москве в мусорке нашли поддельные телефоны

Женщина обнаружила в мусорном баке в центре Москвдва десятка новых телефонов. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Очевидец происшествия рассказал 360.ru, что телефоны были в пленке и вывалились из пакета, когда мусорку опустошали дорожные рабочие. Никаких проводов от них никуда не шло.

«Я смотрю, как новые они. Мы даже не смотрели, не заглядывали, что там и как — страшновато. Мы не знаем вообще, что это, если честно», — добавил он.

Прибывшие сотрудники МЧС сообщили, что эти телефоны — муляжи. Кто их выбросил, неизвестно. После этого пакет с находкой вернули к мусорному баку.

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