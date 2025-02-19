Сегодня 10:17 Ключи от майбаха, гусли и телескоп: в РЭО рассказали о самых необычных вещах, выброшенных россиянами в 2024 году 0 0 0 Фото: РЭО Экология

Россияне выбрасывают в мусорные контейнеры личные предметы, которые нередко удивляют работников сортировок. В 2024 году среди выброшенных вещей оказались монеты, портреты и книги советских вождей, пленочные камеры, пластинки и даже ключи от иномарки. Об этом Российскому экологическому оператору рассказали региональные власти и представители регоператоров по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

«В год россияне образуют около 50 миллионов тонн коммунальных отходов. Многие фракции ТКО, будь то макулатура, пластик, металлолом, стекло, компост, представляют собой ценный ресурс. А бывает, их ценность измеряется чем-то иным. На сортировочные линии попадают отходы, напоминающие о далеком прошлом, о забытых хобби одного человека или об опыте, который пережили жители целой страны. За 2024 год россияне отправили в мусорные баки такие необычные предметы, как гусли, телескоп, памятник стратонавтам, виниловые пластинки, монеты и много другого интересного», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Какие-то из найденных вещей попали в музей «Культурный слой» регоператора «ЭкоЛайн», который в 2023 году получил спецприз Зеленой премии в номинации «Инициативы отраслевых компаний». Старая электроника «По данным регоператоров, в 2024 году россияне выбрасывали видеокамеры, полароиды, фотообъективы, радиоприемники, кнопочные телефоны. Несмотря на то, что среди молодежи есть мода на старую фото- и видеотехнику, большинство людей не находит ей применения. Хотя все это можно и нужно направлять на утилизацию — из отходов электроники извлекают не только драгметаллы, но и вторсырье, например, для дорожного строительства. РЭО создал карту „Уберу“, на которой вы найдете пункты, где принимают старую электронику», — добавил глава РЭО. Большое количество интересных предметов попадает на ленты комплексов «Восток» и «Нева» (входят в Группу ЭкоЛайн) в Московской области. Именно там работники сортировок обнаружили в 2024 году телефон Motorola (RAZR V3), некогда имевший большую популярность, и Texet, известный также как «бабушкофон». Они же нашли видеокамеру Sony, зеркальный телескоп Sky-Watcher, объектив Canon EF-S 18−55mm, трехпрограммный радиоприемник «Электроника ПТ-212». Электроника пришла на смену пленочным устройствам более 20 лет назад, но россияне до сих пор избавляются от этих предметов старины. Например, киносъемочная камера «Альфа Киев 16», кассета Sony EF 90 и пленочный фотоаппарат Polaroid OneStep close up в 2024 году добыли работники сортировочных лент «ЭкоЛайна». Предметы также отправились в музей компании. Советскую технику и фотоаппараты выбрасывали в 2024 году и жители Кемеровской области. На ленты компании «ЭкоЛэнд» попали радиола 1960-х годов с проигрывателем пластинок, стереопроигрыватель «ВЕГА» 1986 года и фотоаппарат ФЭД. Из более современного среди выброшенного оказалась игра «Ну погоди!» 1990-х годов.

Фото: РЭО

Деньги В 2024 году россияне отправляли в мусорные баки деньги, причем речь не только о вышедших в тираж советских ценных бумагах, но и монетах, выпущенных в 2000-е годы. Сортировщики КПО «Восток» достали из коммунальных отходов облигации государственного внутреннего выигрышного займа и 2730 монет достоинством 1, 5, 10 копеек 2008 года выпуска на общую сумму 369 рублей. Эти копеечные монеты уже вышли из обращения, сейчас редко возникает ситуация, когда они требуются. Находка перевоплотилась в музейный экспонат «ЭкоЛайна». А вот, на КПО «Нева» работники ленты обнаружили уже что-то уникальное — серебряный рубль Екатерины Великой (года правления с 1762 по 1796) и государственный кредитный билет 250 рублей 1917 года. Музей «Культурный слой» пополнился и этими предметами. Музыка Виниловые пластинки выбрасывали в 2024 году по всей России. Целую коллекцию обнаружили сотрудники КПО «Восток». Среди 21 пластинки были рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда», Шарль Азнавур, сонеты Шекспира на музыку Таривердиева и многие другие известные хиты. А в Башкирии поставки винила на сортировочные ленты, похоже, стали уже регулярными. «Сотрудники цеха сортировки и брикетирования в процессе сортировки отходов на фракции регулярно сталкиваются с необычными находками. Чаще всего им попадаются виниловые пластинки, которые, несмотря на свою устарелость находятся в хорошем состоянии и сохраняют определенную значимость для ценителей музыкальной истории», — сообщили в пресс-службе правительства Башкортостана. Отслужили свой срок чьи-то гусли. Музыкальный инструмент, у которого не хватало пары струн, попал на КПО «Восток». Вторую жизнь гусли обрели в виде музейного эскпоната. А в Кемеровской области сортировщики «ЭкоЛэнд» обнаружили гармонь «Малыш» производства СССР.

Фото: РЭО

Личные вещи «Довольно часто с ленты снимают редкие издания книг, изделия из золота и серебра, старые и новые телефоны, бытовую технику, советскую посуду, детские игрушки. Архивы семейных фотографий, писем, коллекции советских открыток и марок, памятные ордена и медали — не такая уж и редкость», — рассказали в компании «Хартия». Интересные, но уже не нужные их владельцам, предметы попадают на КПО «Восток». В 2024 году это были «Шапка Мономаха», гжельская «Лошадка» и китайская фарфоровая статуэтка девушки. А на КПО «Нева» попали пять томов произведений Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева «Ленинским курсом», чеканная картина с олимпийским Мишкой, миниатюра памятника героям-стратонавтам, произведенная в 1960-х. «Еще более редким и необычным экспонатом можно назвать изображение советского политического и государственного деятеля Владимира Ильича Ленина на деревянном панно. Такие предметы часто обладают значительной исторической и культурной ценностью, и их находка может стать настоящим событием для сотрудников», — поделились в пресс-службе правительства Башкортостана. Ошибки со счастливым концом На сортировке регионального оператора «МСК-НТ» нашли ключи от автомобиля Maybach. «Ключи от машины были в джинсах, джинсы — в пакете, пакет перепутали и вместе с мусором выкинули. Люди сразу нам позвонили. Время от момента обращения до начала поисков составило три часа. Владелец ключей обратился в обед и через сутки ключи уже были найдены», — рассказали в «МСК-НТ». С просьбой разыскать содержимое контейнера обращались и к «Хартии». «По неосторожности горожане выкидывают ценные и нужные вещи, а когда опомнятся, то их поиск ведется совместными усилиями», — отметили в компании. Чтобы найти случайно выброшенную вещь, сначала диспетчер выясняет маршрут мусоровоза, где он сейчас находится, затем успели ли выгрузить отходы на ленту или грузовик еще в рейсе. В «Хартии» вспомнили старую историю, когда не только нашли потерянную вещь, но и обрели любовь. «Давно, году в 2000-м, была у нас такая история, что на заводе сортировщица нашла барсетку с полным набором документов. Она связалась с владельцем этой барсетки, передала ему. Они начали встречаться и поженились! Это было на заводе № 4, скорее всего, еще до времен, когда там работали местные сортировщики, а не вахтовики», — рассказала PR-директор «Хартии» Ирина Левакова.