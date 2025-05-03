В Ростовской области началась проверка после разрушения памятника ветерану войны

В Ростовской области полиция начала проверку из-за разрушения памятника ветерану Великой Отечественной войны на кладбище в Морозовском районе. Сейчас ищут тех, кто это сделал, сообщили в РИА «Новости» .

По сообщениям в соцсетях, сначала с могилы украли ограду, а потом сломали и сам памятник. Полицейские выясняют все детали случившегося и устанавливают, кто причастен к этому поступку.

Ранее полиция в Санкт-Петербурге задержала обманувшего блокадницу мошенника. Телефонные аферисты представились пенсионерке сотрудниками правоохранительных органов и убедили передать курьеру 250 тысяч рублей. После этого она обратилась в полицию.