Петербургская полиция задержала обманувшего блокадницу мошенника

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в хищении денег у жительницы блокадного Ленинграда. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Телефонные мошенники представились пенсионерке сотрудниками правоохранительных органов и убедили передать курьеру 250 тысяч рублей. После этого она обратилась в полицию.

Сотрудники МВД разыскали мужчину, которому она передала деньги. Им оказался 39-летний житель города Бологое. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее аферисты притворились работниками маркетплейса и уговорили 75-летнюю жительницу Москвы сказать им код из СМС. Позже они позвонили ей от лица сотрудника финмониторинга и вынудили перевести им 1,2 миллиона рублей, сообщил RT.

Пенсионерка хотела взять денег в долг у дочери, но та предупредила ее, что это были аферисты.