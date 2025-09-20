В Ростовской области 17 человек держали в рабстве

В Ростовской области обнаружили дом с 17 рабами. Об этом сообщил Информационный центр СК России в Telegram-канале .

«Несколько мужчин, в том числе неславянской внешности, организовали проживание на территории домовладения 17 человек, среди которых пожилые и лица, ведущие асоциальный образ жизни», — отметили в пресс-службе.

Затем злоумышленники начали заставляли их выполнять сельскохозяйственные и другие работы. За нарушение дисциплины, невыполнение приказов и попытки побега они применяли физическую силу.

В СУ СК России по Ростовской области по данному факту начата процессуальная проверка. Дело находится на контроле Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ранее в Подмосковье задержали двух мужчин и женщину за то, что они похитили работника своей фермы, который, по их мнению, украл скот. Пострадавшего нашли в подсобном помещении, он был прикован цепью.