В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе МВД
Логвиненко: открытое горение складов в Ростове-на-Дону ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
«Открытое горение на Вятской улице ликвидировано», — написал он
Возгорание складов произошло вечером 20 июня на Вятской, 67в. По данному адресу, если верить открытым источникам, находится база МВД.
Площадь возгорания на складах составила 700 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг. По данным местных властей, никто не пострадал.
На месте ЧП сейчас находится заместитель по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин. Угрозы распространения огня на жилые помещения не возникло. Причины возгорания устанавливаются.