Пожар вспыхнул на базе МВД в Ростове-на-Дону

Сильный пожар произошел на складах на улице Вятская, 67 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Telegram-канале .

Служба пожаротушения объявила второй ранг пожара, площадь горения составила 700 квадратных метро», — написал он.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. На место ЧП выехал заместитель по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин. Угрозы распространения огня на жилые помещения нет, отметил градоначальник.

По данным регионального МЧС, в тушении возгорания задействовали 68 человек и 25 единиц техники.

Согласно открытым источникам, по этом адресу находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД.

Ростовские пожарные три дня тушили горящие резервуары с топливом на нефтебазе в районе Азова. Причиной возникновения огня стала атака беспилотников.