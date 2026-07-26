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В Ростове-на-Дону из-за урагана задержали более 20 поездов

Фото: 360.ru

В Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра и сильного дождя произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В результате задержки составили от 30 минут до четырех часов. В списке пострадавших маршрутов — поезда из Новороссийска, Анапы, Адлера, Владикавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Уфы, Белгорода, Минска и других городов.

Видео: 360.ru

В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы сократить отставание поездов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей, что в воскресенье в столице и области ожидаются кратковременные грозы.