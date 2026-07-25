Дождь с грозой ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Кратковременные грозы ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Днем в воскресенье местами в столичном регионе ожидается кратковременный дождь и гроза, при грозе порывы ветра северной четверти могут достигать 15 метров в секунду», — следует из прогностических данных.

В Москве температура поднимется до +24… +26 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до +21… +26 градусов. В ночь на 26 июля в столице осадков не ожидается, облачность переменная, дождь может пройти на востоке области. Температура опустится до +15 градусов.

В субботу в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действовало в столичном регионе до 21:00.