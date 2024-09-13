В Ростове-на-Дону из-за удара молнии загорелся камыш

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара в Ростове-на-Дону, который начался из-за удара молнии в камыш. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание началось на седьмом километре федеральной автодороги А-135. Огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров, рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что угрозы перехода огня на населенные пункты нет.

«На месте работают порядка 90 специалистов и 34 единицы техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России», — сообщили в ведомстве, добавив, что на очаг возгорания сбросили уже 25 тонн воды.

В Московской области загорелся лес в километре от микрорайона Адмиралтейский села Алабушево. Спасатели боролись с огнем более трех часов: сильный ветер только увеличивал площадь пожара.