В российском городе обрушился мост

В Мордовии обрушился мост через реку Инсарка

В Мордовии обрушился пешеходный мост через реку Инсарка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Инсарского района.

ЧП произошло в городском поселении Инсар. Строение соединяло две улицы — Заречную и Совхозную. Сроки возведения новой переправы еще неизвестны.

Администрация собирает документы на включение нового моста в программу капитального строительства.

Жителей призвали соблюдать осторожность на участке обрушения и не пользоваться переправой. Для перехода реки горожанам рекомендовали пользоваться мостом на улице Ленинградской.

Ранее в Сочи забили тревогу из-за аварийного подвесного моста через горную реку Мзымту. На переправе сгнила часть досок, образовавшиеся дыры кое-как закрыли деревянными паллетами.

Особенно страшно переходить реку в холодное время года, когда мост становится скользким из-за наледи или дождя.