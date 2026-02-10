В российском городе обрушился мост
В Мордовии обрушился мост через реку Инсарка
В Мордовии обрушился пешеходный мост через реку Инсарка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Инсарского района.
ЧП произошло в городском поселении Инсар. Строение соединяло две улицы — Заречную и Совхозную. Сроки возведения новой переправы еще неизвестны.
Администрация собирает документы на включение нового моста в программу капитального строительства.
Жителей призвали соблюдать осторожность на участке обрушения и не пользоваться переправой. Для перехода реки горожанам рекомендовали пользоваться мостом на улице Ленинградской.
Ранее в Сочи забили тревогу из-за аварийного подвесного моста через горную реку Мзымту. На переправе сгнила часть досок, образовавшиеся дыры кое-как закрыли деревянными паллетами.
Особенно страшно переходить реку в холодное время года, когда мост становится скользким из-за наледи или дождя.