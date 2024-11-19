В российской гимназии началось расследование после скандала с голой школьницей

В Екатеринбурге две ученицы угрозами заставили сверстницу раздеться на видео

В Екатеринбурге в гимназии № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева» началось расследование по делу об издевательстве над ученицей, которую одноклассницы заставили раздеться догола на видео. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на мэрию.

«В данный период проводится внутреннее расследование инцидента. Устанавливаются обстоятельства случая», — заявили в городской администрации.

По предварительной информации, две пятиклассницы угрожали сверстнице физической расправой и заставили раздеться. Кадры унижения девочки они разослали одноклассникам и ученикам других классов. После этого пострадавшую школьницу начали массово травить.

Агентство уточнило со ссылкой на источник, что руководство лицея якобы попыталось замять скандал, чтобы он не вышел за пределы учреждения.

В УМВД по Екатеринбургу заявили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверят опубликованную информацию, сообщило издание E1.ru.

Ранее в Санкт-Петербурге двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в сауне.