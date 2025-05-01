В России за сутки потушили 43 лесных пожара

Фото: Учения по тушению лесных пожаров в Орехово-Зуевском районе / Медиасток.рф

За сутки лесопожарные службы потушили в России 43 лесных пожара, которые охватили почти 40 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Авиалесоохране .

В полночь в стране оставалось 40 действующих пожаров, которые продолжают тушить. Больше всего их зафиксировали в Забайкальском крае — 23 очага на площади свыше 315 тысяч гектаров.

«На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки — 17 воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожары в Израиле уничтожили 1,3 тысячи гектаров леса. Из-за ветра и жары огонь начал быстро распространяться. В районе Иерусалима власти объявили эвакуацию.