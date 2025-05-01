Пожары в Израиле уничтожили 1,3 тысячи гектаров леса

Лесные пожары в Израиле охватили территорию в две тысячи гектаров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на фонд «Керен каемет ле-Исраэль».
Пламя сожгло около 1,3 тысячи гектаров леса и 700 гектаров земельных угодий. Большая часть уничтоженного лесного массива находилась на территории парка «Канада».
Пожар разгорелся 30 апреля возле шоссе из Тель-Авива в Иерусалим. Из-за ветра и жары огонь начал быстро распространяться, некоторым автомобилистам пришлось бросить свои машины и спасаться бегством. В районе Иерусалима власти объявили эвакуацию.
По данным «Газеты.ru», Израиль обратился за помощью к европейским странам.
Шесть писем подряд. Стало известно, как президент Бразилии унизил Зеленского
Врач назвал неожиданный овощ для снижения кровяного давления
Скончался экс-барабанщик «Арии» Игорь Молчанов
США умыли руки. Вашингтон отказался быть посредником между Россией и Украиной
Просадка в миллиарды кубов. Россия отпускает по «Турецкому потоку» Европе все меньше газа
Маябрь в Подмосковье. Побит рекорд 116-летней давности по количеству выпавшего снега
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте