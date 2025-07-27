В России за сутки потушили 32 лесных пожара

За прошедший день в российских регионах ликвидировали 32 лесных пожара. Об этом сообщила Авиалесоохрана .

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.07.2025 в 20 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 32 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 1401 гектар», — указывается в сообщении.

По данным организации, к полуночи еще продолжало гореть 56 территорий почти на 15 тысячах гектарах, их активно тушили. Большая часть возгораний пришлась на Якутию — там насчитали 15 очагов, охвативших 13 062 гектара леса.

Ранее стало известно, что лесные пожары окружили АЭС «Аккую» в Турции. Огонь вспыхнул из‑за засухи. В тушении задействовали авиацию.