Лесные пожары окружили АЭС «Аккую» в Турции, к тушению подключили российскую авиацию

Лесные пожары подошли к территории строящейся российско-турецкой АЭС «Аккую» в Турции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

С утра к тушению подключили российские самолеты Бе‑200 и вертолеты Ми‑8. На стройке станции сейчас работают более 10 тысяч россиян. Данных о пострадавших нет.

Пожары вспыхнули из‑за засухи. Ранее власти Турции сообщили о возгораниях в пяти провинциях на северо‑западе страны. По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, жертвами стихии стали 10 человек.

В сентябре 2024 года сообщалось о планах запуска первого энергоблока АЭС в 2025 году, а всех четырех — к 2028‑му. После выхода на полную мощность она обеспечит до 10% потребностей Турции в электроэнергии и позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 30 миллионов тонн в год.