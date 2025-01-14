В России вынесли первый приговор по делу об угрозе безопасности на дороге

Впервые в России водителю, создавшему угрозу безопасности дорожного движения, озвучили обвинительный приговор. Об этом в Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция Дагестана.

По данным ведомства, перед судом предстал 18-летний дагестанец, который значительно превышал скорость езды и целенаправленно игнорировал запрещающие сигналы светофоров.

Лихач выехал на Porsche Cayenne на полосу встречного движения, тем самым создав угрозу для других водителей и автомобилей. Следователи предъявили ему обвинения за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

В МВД республики выяснили, что обвиняемый много раз нарушал правила дорожного движения. Одно из таких нарушений произошло в Дагестане в новогоднюю ночь, когда юноша «зажигал долго и настойчиво» из хулиганских побуждений.

В ходе судебного заседания лихач раскаялся в содеянном. Он получил наказание в виде 180 тысяч рублей штрафа.

Ранее в ДТП в Красноярске погиб ученик автошколы. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб на улице Металлургов.