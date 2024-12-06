Мужчина без водительских прав погиб, врезавшись в столб за рулем Subaru в Красноярске

Ученик автошколы погиб в ДТП в Красноярске. Дорожная авария произошла в пятницу, 6 декабря, на улице Металлургов. Об этом сообщает сайт mkset.ru со ссылкой на представителей городской Госавтоиспекции.

По информации полицейских, водитель автомобиля марки Subaru, направляясь в сторону Енисейского тракта, не справился с управлением и врезался в столб. От тяжелых повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Отмечается, что у погибшего не было водительских прав. Сейчас стражи порядка выясняют все детали случившегося.