Мужчина без водительских прав погиб, врезавшись в столб за рулем Subaru в Красноярске

Ученик автошколы погиб в ДТП в Красноярске. Дорожная авария произошла в пятницу, 6 декабря, на улице Металлургов. Об этом сообщает сайт mkset.ru со ссылкой на представителей городской Госавтоиспекции.
По информации полицейских, водитель автомобиля марки Subaru, направляясь в сторону Енисейского тракта, не справился с управлением и врезался в столб. От тяжелых повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Отмечается, что у погибшего не было водительских прав. Сейчас стражи порядка выясняют все детали случившегося.
Украинский беспилотник сбили в Воронеже
Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения
Сальдо назвал неприемлемый сценарий завершения конфликта на Украине
Страна БРИКС отмежевалась от идеи единой валюты
Пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в декабре
Россиянам рассказали, как выявить рак на ранней стадии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте