В России возбудили первое уголовное дело за самовыгул собаки

В Оленегорске хозяина добермана обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Это первый случай в России, когда уголовное дело возбудили за последствия самовыгула, сообщила пресс-служба МВД по Мурманской области.

По данным ведомства, в апреле 2025 года в Оленегорске местный житель выпустил своего пса без намордника и поводка на улицу. В какой-то момент доберман столкнулся с 80-летней женщиной во дворе ее дома.

Пенсионерка упала на землю и получила тяжелые травмы. Его госпитализировали. Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Калининграде бойцовский пес напал на 12-летнюю девочку и разорвал ей лицо. Очевидцы происшествия отбили школьницу и вызвали скорую помощь.