В России потушили 48 пожаров за сутки

Лесопожарные службы потушили 48 пожаров за сутки в России

Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили 48 пожаров на площади 18 725 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

«По информации диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки лесопожарные силы в 13 регионах России ликвидировали 48 лесных пожаров на площади 18 725 гектаров», — заявили в ведомстве.

К полуночи в 11 регионах страны действовали 165 лесных пожаров на площади 118 606 гектаров, которые активно ликвидировали.

Самую большую площадь возгорания зафиксировали в Красноярском крае, уточнили в Авиалесоохране. Там действовали 84 пожара на площади около 88,6 тысячи гектар.

В тушении лесных пожаров задействовали 3 530 человек, 32 воздушных судна и 111 единиц наземной техники, в том числе 80 воздушных судов — на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки.

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