Минцифры обсудит единые правила отключения интернета

Минцифры и бизнес обсуждают введение единых правил отключения мобильного интернета. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на топ-менеджера одной из сотовых компаний и федерального чиновника.

Распоряжение об отключении сотовой связи в настоящее время отдают МЧС, местные органы власти, организации и другие должностные лица. При этом требования бывают «хаотичные».

Один из источников в сфере сотовых операторов отметил, что раньше ограничения на работу мобильного интернета вводили по указаниям силовых ведомств и Роскомнадзора во время подготовки к массовым мероприятиям.

«Но в силу участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и сложившейся обстановки отдающих подобные распоряжения структур стало слишком много», — сказал он.

Ранее юрист Сергей Сорокин сообщил о возможности получить компенсацию за отключение связи.