В Рязанской области убили мать с годовалым ребенком

В поселке Кадом Рязанской области нашли тело женщины и ее годовалого ребенка с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

«В совершении преступления подозревается ранее судимый сожитель потерпевшей», — уточнили в ведомстве.

По информации областной прокуратуры, 29-летний подозреваемый нанес множественные удары своей 26-летней сожительнице и ее сыну. Сейчас злоумышленника ищет полиция.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

В конце марта житель Пермского края получил 18 лет колонии за жестокое убийство знакомой. В октябре 2024 года в поселке Очер он поссорился с приятельницей, после чего решил расправиться с женщиной и ее сожителем.