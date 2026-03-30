Житель Пермского края получил 18 лет колонии за жестокое убийство знакомой

Суд в Пермском крае вынес приговор местному жителю, обвиняемому в жестоком убийстве знакомой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление произошло в октябре 2024 года в поселке Очер. Фигурант поссорился с приятельницей, после чего решил убить женщину и ее сожителя. Он поджег вещи в подъезде многоквартирного дома и сбежал с места.

Потерпевшая погибла в огне, а ее возлюбленный получил травмы, но сумел спастись. Злоумышленнику назначили наказание в виде 18 лет лишения свобод в колонии строгого режима.