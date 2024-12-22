В Рязани маршрутка влетела в забор

Водитель автобуса в Рязани не справился с управлением и врезался в забор. Пострадали пять пассажиров. Пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области показала кадры с места аварии.

Столкновение произошло 21 декабря в 17:50 около дома по улице Окский проезд, 11. Водитель «ПАЗа» потерял управление и врезался в ограждение с бетонным столбом. Пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Смертельная авария с участием общественного транспорта произошла в ЛНР в районе села Дьякова. Микроавтобус столкнулся с машиной на трассе Должанский — Киев. Погибли семь человек, в том числе оба водителя. Следком возбудил уголовное дело по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и назначил автотехническую экспертизу, чтобы установить причину аварии.