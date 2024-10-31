Спасательные работы завершились на месте взрыва газа в Черкесске

Аварийно-спасательные работы завершились на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В результате работ удалось спасти трех человек.
«Пострадали девять человек, к сожалению, пять из них погибли. После осмотра медиками три человека были отправлены на амбулаторное лечение», — добавили в пресс-службе.
С помощью техники и вручную специалисты разобрали разрушенные конструкции. Сотрудники МЧС помогут жильцам забрать необходимые вещи.
Семьям погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — по 300 тысяч.
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