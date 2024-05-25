В Рязани 6-летний мальчик решил поиграть с зажигалкой и спалил квартиру

МЧС: в Рязани из-за игры 6-летнего ребенка с зажигалкой загорелись 2 балкона

В Рязани из-за баловства шестилетнего ребенка чуть не сгорели квартиры. Мальчик устроил пожар, когда играл с зажигалкой на балконе, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Зажигалку и сигареты бабушка оставила на видном месте. Семья успела выйти на улицу и вызвать пожарных», — отметили в ведомстве.

Специалисты спасли из огня мужчину, а еще шесть человек эвакуировали. Пламя охватило комнату и балконы двух квартир, распространившись на 60 квадратных метров.

К тушению привлекли 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.