В Рязани 6-летний мальчик решил поиграть с зажигалкой и спалил квартиру
МЧС: в Рязани из-за игры 6-летнего ребенка с зажигалкой загорелись 2 балкона
В Рязани из-за баловства шестилетнего ребенка чуть не сгорели квартиры. Мальчик устроил пожар, когда играл с зажигалкой на балконе, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Зажигалку и сигареты бабушка оставила на видном месте. Семья успела выйти на улицу и вызвать пожарных», — отметили в ведомстве.
Специалисты спасли из огня мужчину, а еще шесть человек эвакуировали. Пламя охватило комнату и балконы двух квартир, распространившись на 60 квадратных метров.
К тушению привлекли 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
В ведомстве напомнили, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра. Ребенку также необходимо рассказывать о правилах пожарной безопасности, а спички и зажигалки убирать подальше.
В жилом доме в Токио при пожаре погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Их тела нашли при разборе завалов.