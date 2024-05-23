Четыре человека, в том числе дети, погибли во время пожара в Токио

Пожар, в результате которого погибли четыре человека, произошел накануне в жилом доме в Токио. Об этом написало издание Japan news.
По информации местной пожарной службы, пожар вспыхнул около 13:30 по местному времени в районе Синагава. Спасателям удалось ликвидировать огонь за 30 минут. Во время разбора завалов они обнаружили тела трех детей и 30-летней женщины. Мужчину, находившегося в доме, удалось спасти, сообщил kp.ru.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
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