В Реутове скорая попала в ДТП

На 16-м километре трассы М-7 «Волга» в направлении Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Московской области .

По предварительным данным, водитель машины скорой помощи, следовавшей без пассажиров, допустил попутное столкновение с легковым автомобилем Nissan. После удара карета скорой выехала на дорожное ограждение и опрокинулась.

Участники аварии, по информации ведомства, за медицинской помощью не обращались. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

