В Реутове поймали мужчину, начавшего стрелять за отказ войти в школу

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу за зданием школы в Реутове из-за отказа зайти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

В ведомстве пояснили, что задержанный пытался войти в учебное заведение на улице Котовского, но ему не дали это сделать.

«Получив отказ, он вышел за территорию и стал выражаться нецензурной бранью. Проходящий мимо мужчина сделал ему замечание, на что молодой человек достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и выстрелил. После чего злоумышленник покинул место происшествия», — уточнили в пресс-службе.

В результате никто не пострадал. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Установлено, что дебошир — житель столицы.