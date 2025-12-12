Три женщины погибли в ДТП в Приморье

На 15-м километре трассы Владивосток–Находка–порт Восточный в Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три женщины. Правоохранительные органы сообщили, что все погибшие являлись пассажирками автомобиля Toyota, написал сайт vostokmedia.com .

Двое из пострадавших скончались на месте происшествия, а третья женщина умерла в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух или более лиц.

Ранее сообщалось о другом инциденте на одной из главных магистралей Владивостока, где столкновение автомобилей создало многокилометровую пробку.