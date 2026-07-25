Прямой эфир

Пожар разгорелся в ангаре на юго-востоке Москве, огонь охватил 1000 «квадратов»

МЧС: огонь охватил 1000 «квадратов» ангара на юго-востоке Москвы

Фото: РИА «Новости»

Крупный пожар разгорелся на юго-востоке Москвы, огонь охватил 1000 квадратных метров производственного ангара. Подробности сообщила пресс-служба МЧС России.

Ангар расположен в Автомобильном проезде. В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвовали около 20 человек и пять единиц спецтехники.

«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на юго-востоке Москвы. <…> На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — отметили в сообщении.

Накануне спасатели потушили пожар в селе Красная Горка в Пензенской области. Огонь охватил жилой дом площадью 140 «квадратов». Огонь разгорелся из-за неправильного использования электроприборов.