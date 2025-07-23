Здание с актерами внутри вспыхнуло в Москве как свечка
Источник 360.ru: в Москве при пожаре в квест-центре пострадали два человека
Крупный пожар начался в здании с квест-комнатами на юге Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Огонь разгорелся на втором этаже трехэтажного здания. Оно расположено на Шарикоподшипниковской улице.
Предварительно, загорелись комнаты квест-проекта «Клаустрофобия». На момент возгорания внутри находились актеры и персонал.
До прибытия экстренных служб скорая помощь увезла двух женщин, пострадавших в результате пожара. Еще двух человек осматривают врачи на месте.
Вероятно, в комнатах загорелось оборудование и техника. Сейчас на месте работают пожарные и полиция. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее человек погиб в пожаре в жилом доме на улице Мытной в Москве.