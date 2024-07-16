В районе гостиницы «Ялта-Интурист» вспыхнул пожар

Возле гостиницы «Ялта-Интурист» загорелась растительность. Пожар удалось локализовать на 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале .

Она поблагодарила спасателей за четкую и оперативную работу. Ранее Павленко призвала жителей и гостей Ялты не загораживать пути подъезда для техники экстренных служб.

По ее словам, причину возгорания установить пока не удалось. По одной из версий, это неосторожное обращение с огнем. Ситуация осложняется установившейся в городе 40-градусной жарой.

Также она призвала всех быть осторожными.

«Маленькая искра или бычок может стать причиной большой беды», — написала глава ялтинской администрации.

Ранее в Краснодарском крае возбудили дело из-за халатности чиновников, приведшей к крупному лесному пожару под Новороссийском.