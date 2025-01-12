В Пулково рассказали, когда возобновят работу аэропорта

Полеты в Пулково возобновят после нормализации погоды

Прием и отправка самолетов в Пулково приостановлены до улучшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Петербурга.

«Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий», — отметили в аэропорту.

В пресс-службе пообещали регулярно обновлять информацию о работе аэропорта.

Ранее ожидалось, что прием и отправка рейсов возобновятся после 9:15, но ограничения продлили. Специалистам необходимо очистить взлетно-посадочные полосы от снега. Пассажиры могут узнать статус своего рейса на сайте аэропорта или у представителей авиакомпании.

По данным онлайн-табло Пулково, на вылет задержаны более 30 самолетов, еще девять отменены.

Накануне работу аэропортов ограничили в нескольких российских городах. Telegram-канал Baza утверждал, что власти объявили план «Ковер» из-за угрозы беспилотников. Официально эта информация не подтверждена.