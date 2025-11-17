В Пулково произошло задымление в салоне самолета после посадки

В аэропорту Пулково произошло ЧП — в салоне самолета после посадки произошло задымление. Об этом сообщил источник издания 78.ru .

Самолет уральских авиалиний летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и приземлился в Пулково в 20:54. После посадки на борту произошло задымление, всех пассажиров вывели из самолета.

Во время проверки эксперты ничего не обнаружили, пресс-служба воздушной гавани возгорание не подтвердила.

В сентябре после взлета из аэропорта Внуково у самолета египетской авиакомпании Nesma Airlines загорелся двигатель. Пассажирский лайнер должен был следовать по маршруту Москва — Хургада. Возгорание произошло сразу после набора высоты. Самолет посадили на одном работающем двигателе.