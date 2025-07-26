В Пулкове спецавтомобиль снес часть фасада терминала

В питерском аэропорту Пулково произошло ДТП: водитель поставщика бортового питания не рассчитал габариты и повредил облицовку терминала. Пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Самолеты аэропорта обслуживает АО «Аэромар», как раз ее машина оказалась участником аварии. Последствия ДТП уточняются.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура в свою очередь проверяет, как исполняется законодательство о безопасности движения при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
Модернизация аэропорта Пулково начнется в 2027 году. По проекту обновят инфраструктуру, создадут новую галерею внутренних рейсов, организуют заезды для авто и удобные парковки. Работы завершат в 2031 году.
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