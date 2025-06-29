Модернизация аэропорта Пулково в Петербурге начнется в 2027 году

В Санкт-Петербурге готовятся к модернизации аэропорта «Пулково». Планируется, что работы начнутся в 2027 году, написал 78.ru .

Губернатор Александр Беглов сообщил, что на модернизацию аэропорта выделят около 200 миллиардов рублей.

Проект включает обновление инфраструктуры для терминалов рельсового транспорта, создание новой галереи для внутренних рейсов, организацию заездов для автомобилей и строительство удобных парковок, сообщило «АБН24».

Модернизация аэропорта будет проходить в три этапа. Завершить все работы планируют в 2031 году.