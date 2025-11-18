В Пскове сорвался лифт с матерью и тремя детьми

В многоэтажке на улице Советской Армии в Пскове кабина лифта сорвалась и застряла между вторым и третьим этажами. В ней находились мать с тремя детьми, сообщило Псковское агентство информации .

Поломка случилась 17 ноября. По словам жильцов дома, кабина лифта резко упала в шахту и остановилась между вторым и третьим этажами. Аварийная служба ехала около 40 минут.

Находившаяся в кабине семья физически не пострадала. При падении пассажиры присели, дети напугались и заплакали.

Директор компании «Псковтехсервис-ЖКХ» Артур Каухчан сообщил журналистам, что лифт прошел техническое освидетельствование в сентябре. По его словам, аварийная служба приехала в два раза быстрее.

«Он сработал на тормозах. Сорвался, но тормоза сработали, автоматика дала команду на сброс. Там все нормально, все устранили», — сказал директор управляющей компании.

Ранее в Татарстане кабина лифта пролетела девять этажей и еще 20 минут простояла без света. Пассажиры не могли связаться с диспетчером.